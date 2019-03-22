Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

22 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,91 - 26,94 гривні;

Євро - 30,41 - 30,44 гривні;

Російський рубль - 0,4186 - 0,4195 гривні.

На готівковому ринку станом на 12:30 котирування гривні до долара становили 26,89 - 27,17 гривні. Євро купують за 30,45 гривні, продають за 30,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,97 - 26,98 гривні, євро - 30,66 - 30,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 27,25 гривні.

21 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,32 гривні за долар.

21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

Економічна правда