Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
22 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,91 - 26,94 гривні;
Євро - 30,41 - 30,44 гривні;
Російський рубль - 0,4186 - 0,4195 гривні.
На готівковому ринку станом на 12:30 котирування гривні до долара становили 26,89 - 27,17 гривні. Євро купують за 30,45 гривні, продають за 30,93 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,97 - 26,98 гривні, євро - 30,66 - 30,80 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 27,25 гривні.
21 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,32 гривні за долар.
21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.
Економічна правда
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