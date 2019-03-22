У Фірташа стверджують, що Верховний суд заблокував передачу ЗТМК державі

Компанія Tolexis Trading Limited оскаржила у Верховному суді рішення судів першої та апеляційної інстанцій про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність.

Про це повідомляє прес-служба Group DF Дмитра Фірташа.

"Колегією суддів Верховного Суду було прийнято рішення про скасування рішень першої та апеляційних інстанцій як таких, що не відповідають нормам українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

Рішенням Верховного Суду справа направлена ​​на повторний розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Рекомендуємо почитати: Титанова схема Фірташа. Чому ЗТМК уже два роки не повертають державі

Нагадуємо:

12 грудня 2018 року суд залишив у силі рішення про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

20 грудня Центральний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Компанія Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF Дмитра Фірташа, подала касаційну скаргу до Верховного суду України на рішення апеляційного суду

В 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю.

Договір про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ – офшорною компанією Tolexis Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену Дмитру Фірташу.

Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

Частка держави в ТОВ становила 51% (контрольний пакет), 49% компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу (через кіпрську "Tolexis Trading Ltd").

Tolexis Trading Limited виділила 110 млн доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І кварталі 2015 року.

Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому, на модернізацію виробництва було спрямовано лише 20 млн грн.

23 вересня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн.

Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.

Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним виробником губчастого титану в Європі.

Економічна правда