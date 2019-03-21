Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

21 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,32 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,25 - 27,27 гривні;

Євро - 31,07 - 31,09 гривні;

Російський рубль - 0,4272 - 0,4277 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 27,11 - 27,36 гривні. Євро купують за 30,78 гривні, продають за 31,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,27 гривні, євро - 30,82 - 31,06 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 21 березня на рівні 27,16 гривні.

20 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

Економічна правда