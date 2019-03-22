Антимонопольники перевірять будівництво дитячих садків та шкіл у Києві
Антимонопольний комітет ініціює перевірку проблем, пов’язаних з браком місць у дитячих садках та школах у місті Києві.
Про це написала державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що перевірка ініційована після виходу статті Всеволода Некрасова на Економічній правді.
"Для встановлення проблемних питань, що мають місце у сфері освітніх послуг, зокрема, щодо причин та передумов нестачі у м. Києві дитячих садочків та шкіл ... надано доручення ... перевірити та підтвердити або спростувати факти, викладені у статті, зібрати відповідну інформацію", - написала Загребельська.
Яку інформацію, викладену у статті, перевірятиме Антимонопольний комітет?
загальний обсяг перевищення попиту на місця в дитячих садочках та школах над фактично наявною кількістю місць в них;
темпи зростання кількості дітей дошкільного та шкільного віку в м. Києві протягом останніх трьох років;
кількість державних та приватних дитячих садочків та шкіл, їх територіальне розташування, система планування та розміщення при будівництві;
взаємозв’язок плану забудови м. Києва з темпами житлового будівництва та демографічними особливостями;
запланована до будівництва кількість дошкільних та шкільних закладів освіти або навчальних місць;
основні проблеми, що виникають під час будівництва дошкільних та шкільних закладів освіти;
середня вартість будівництва дошкільного та шкільного закладу освіти або одного навчального місця;
основні джерела фінансування будівництва дошкільних та шкільних закладів освіти;
основні суб’єкти, що протягом останніх трьох років будують та вводять в експлуатацію дошкільні та шкільні заклади освіти – компанії-забудовники, міська влада;
особливості визначення, механізм внесення та подальше використання пайових внесків від забудовників м. Києва до бюджету міста;
проблеми, що перешкоджають забудовникам в будівництві закладів освіти, в тому числі, при зведенні житлових комплексів;
наявність/відсутність проблем щодо передачі на баланс міста дитячих садочків та шкіл, що зведені забудовниками та чинники, що впливають на їх виникнення;
середня вартість послуг приватних дитячих садочків та шкіл та чинники, що впливають на їх розмір;
наявність/відсутність кадрових ресурсів для дошкільних та шкільних закладів освіти.
Детальніше читайте у статтях Економічної правди:
Частина 1: 43 учні в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері
Частина 2: "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".
Нагадуємо:
Кількість учнів у школах Києва збільшується в 20 разів швидше, ніж зростає кількість місць у школах.
Щоб покрити існуючий дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно почати будувати одночасно не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків.
Будівництво однієї школи коштує від 100 мільйонів гривень, дитячого садка — від 38 мільйонів.
Це обійдеться місту приблизно в 8-22 млрд грн.
Економічна правда
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