Антимонопольники перевірять будівництво дитячих садків та шкіл у Києві

Антимонопольний комітет ініціює перевірку проблем, пов’язаних з браком місць у дитячих садках та школах у місті Києві.

Про це написала державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що перевірка ініційована після виходу статті Всеволода Некрасова на Економічній правді.

"Для встановлення проблемних питань, що мають місце у сфері освітніх послуг, зокрема, щодо причин та передумов нестачі у м. Києві дитячих садочків та шкіл ... надано доручення ... перевірити та підтвердити або спростувати факти, викладені у статті, зібрати відповідну інформацію", - написала Загребельська.

Яку інформацію, викладену у статті, перевірятиме Антимонопольний комітет?

загальний обсяг перевищення попиту на місця в дитячих садочках та школах над фактично наявною кількістю місць в них;

темпи зростання кількості дітей дошкільного та шкільного віку в м. Києві протягом останніх трьох років;

кількість державних та приватних дитячих садочків та шкіл, їх територіальне розташування, система планування та розміщення при будівництві;

взаємозв’язок плану забудови м. Києва з темпами житлового будівництва та демографічними особливостями;

запланована до будівництва кількість дошкільних та шкільних закладів освіти або навчальних місць;

основні проблеми, що виникають під час будівництва дошкільних та шкільних закладів освіти;

середня вартість будівництва дошкільного та шкільного закладу освіти або одного навчального місця;

основні джерела фінансування будівництва дошкільних та шкільних закладів освіти;

основні суб’єкти, що протягом останніх трьох років будують та вводять в експлуатацію дошкільні та шкільні заклади освіти – компанії-забудовники, міська влада;

особливості визначення, механізм внесення та подальше використання пайових внесків від забудовників м. Києва до бюджету міста;

проблеми, що перешкоджають забудовникам в будівництві закладів освіти, в тому числі, при зведенні житлових комплексів;

наявність/відсутність проблем щодо передачі на баланс міста дитячих садочків та шкіл, що зведені забудовниками та чинники, що впливають на їх виникнення;

середня вартість послуг приватних дитячих садочків та шкіл та чинники, що впливають на їх розмір;

наявність/відсутність кадрових ресурсів для дошкільних та шкільних закладів освіти.

Детальніше читайте у статтях Економічної правди:

Частина 1: 43 учні в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері

Частина 2: "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".

Нагадуємо:

Кількість учнів у школах Києва збільшується в 20 разів швидше, ніж зростає кількість місць у школах.

Щоб покрити існуючий дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно почати будувати одночасно не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків.

Будівництво однієї школи коштує від 100 мільйонів гривень, дитячого садка — від 38 мільйонів.

Це обійдеться місту приблизно в 8-22 млрд грн.

Економічна правда