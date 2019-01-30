Facebook платить користувачам за право "шпигувати" за ними — ЗМІ

Facebook платить користувачам 20 доларів на місяць за установку на смартфон VPN-сервісу Facebook Research, яке дозволяє компанії відслідковувати їхню активність і звички.

Про це пише TechCrunch.

Повідомляється, що в рамках програми дослідження аудиторії Facebook платить користувачам у віці від 13 до 35 років по 20 доларів на місяць за установку програми, а також додаткову винагороду за залучення нових користувачів.

Крім цього, компанія просить їх робити скріншоти історії замовлень на Amazon.

На думку фахівців, Facebook може отримати практично необмежений доступ до пристрою користувача.

Після установки Facebook Research отримує доступ до особистих повідомлень в додатках соціальних мереж і месенджерах, включаючи фото і відео; листів з електронної пошти; історії браузера і пошуку в інтернеті; інформації про місцезнаходження з інших додатків.

Кількість користувачів, які встановили додаток, невідома, оскільки він поширюється через сервіси бета-тестування.

Представник Facebook відповів, що компанія пропонує користувачам взяти участь в дослідженні переваг аудиторії і звичок власників смартфонів.

"Мета даного дослідження - допомогти Facebook зрозуміти, як люди користуються своїми смартфонами. І ми надали учасникам достатньо інформації про тип даних, які збираємо", - заявила прес-служба Facebook

Представник Facebook підкреслив, що компанія не ділиться отриманими даними з іншими організаціями, а користувачі можуть відмовитися від участі в будь-який момент.

За словами представника соціальної мережі, в самому проекті не було нічого "секретного", всі учасники ознайомлені із затребуваними даними, а "підлітки брали участь з письмової згоди батьків".