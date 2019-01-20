Facebook можуть оштрафувати за передачу особистих даних користувачів
Неділя, 20 січня 2019, 15:31
Американські регулятори обговорюють можливість накладення штрафу на соціальну мережу Facebook.
Про це пише "Комерсант".
Компанію підозрюють в порушенні угоди про захист конфіденційності особистих даних користувачів.
Очікується, що штраф буде набагато більшим за суму в 22,5 млн доларів, яку Федеральна торгова комісія зобов'язала заплатити Google в 2012 році. Штраф Google побив рекорд виплачуваних FTC штрафів.
У березні Facebook виявився в центрі скандалу, коли стало відомо про витік даних 87 млн користувачів Facebook через компанію Cambridge Analytica.
1 липня Конгрес США повідомив, що Facebook ділився даними користувачів з 52 компаніями.
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