Facebook можуть оштрафувати за передачу особистих даних користувачів

Американські регулятори обговорюють можливість накладення штрафу на соціальну мережу Facebook.

Про це пише "Комерсант".

Компанію підозрюють в порушенні угоди про захист конфіденційності особистих даних користувачів.

Очікується, що штраф буде набагато більшим за суму в 22,5 млн доларів, яку Федеральна торгова комісія зобов'язала заплатити Google в 2012 році. Штраф Google побив рекорд виплачуваних FTC штрафів.

У березні Facebook виявився в центрі скандалу, коли стало відомо про витік даних 87 млн ​​користувачів Facebook через компанію Cambridge Analytica.

1 липня Конгрес США повідомив, що Facebook ділився даними користувачів з 52 компаніями.