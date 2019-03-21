Курс гривні стабілізувався після тривалого падіння

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 21 березня на рівні 27,16 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,85 гривні (на 20 березня — 30,85 гривні).

До цього гривня падала сім банківських днів поспіль – з 12 березня.

Нагадуємо:

20 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

19 березня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,53 мільярда гривень.

Інтерес нерезидентів до гривневих облігацій підвищує рівень пропозиції валюти на міжбанку, що сприяє зміцненню курсу гривні.

Економічна правда