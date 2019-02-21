"Укравтодор" назвав вартість проїзду по першій в Україні платній дорозі

Проїзд по першій в Україні платній дорозі зі Львова у польський Краківець може коштувати 2-3 гривні за кілометр.

Про це розповів керівник "Укравтодору" Славомір Новак в інтерв'ю УНІАН.

"Мусимо брати як орієнтир європейські ціни. Але, все ж таки, в Україні буде трохи дешевше. Середня ціна будівництва автобану в Європі – 10 млн євро за кілометр. В Україні, думаю, вийде не більше 5-6 мільйонів євро за кілометр. Тому ціна проїзду не буде більше 7-10 євроцентів за кілометр (2-3 гривні)", - сказав Новак.

Нагадаємо, будівництво першої платної дороги зі Львова в польський Краківець розпочнеться в 2020 році у рамках проекту GO Highway.