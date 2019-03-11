В Україні хочуть змінити склад дорожнього покриття

В Україні планують змінити склад дорожнього покриття із асфальтобетону, зобов’язавши проектувальників застосовувати модифіковані бітуми при його влаштуванні.

Про це у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

За його словами, наразі вносяться зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування.

"Пропонуємо внести важливу зміну та зобов’язати проектувальників застосовувати модифіковані бітуми при влаштуванні дорожнього покриття із асфальтобетону", — пояснив заступник міністра.

Змінити склад дорожнього покриття пропонують, насамперед, на найбільших трасах, загальнодержавних дорогах і основних магістралях. Потім — на всіх інших дорогах.

"За експертними оцінками, це дозволить до 20% подовжити строк служби доріг", — підкреслив Парцхаладзе.

Він підкреслив, що такий матеріал вже довів свою ефективність у дорожньому будівництві, має велику тепло- і морозостійкість, еластичність та міцність.

"Це б дійсно сприяло подовженню строку служби наших доріг та підвищенню їх надійності та довговічності", — запевнив заступник міністра.

Нагадаємо:

У лютому Державне агентство автомобільних доріг розпочало обстеження доріг, відремонтованих у попередні роки,і розповіло, чому руйнується траса Київ-Одеса.

Також у лютому "Укравтодор" відновив ремонт доріг державного значення.

Як повідомлялося, в останні роки уряд суттєво збільшив витрати на дороги та взявся за наведення ладу в автодорожньому господарстві. Зокрема, завдяки тому, що тепер усі публічні закупівлі здійснюються через систему ProZorro, вдалось зекономити значну частину коштів із держбюджету.