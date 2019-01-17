"Укравтодор" озвучив терміни будівництва проекту GO Highway

Перший етап реалізації проекту GO Highway буде завершений у 2020 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник "Укравтодору" Славомір Новак.

"За два роки в межах GO Highway ми повністю відремонтували трасу Львів – Умань у Львівській, Тернопільській областях та частково у Вінницькій та Черкаській областях", - заявив Новак.

За його словами, цього року буде завершено роботи на ділянці Львів – Умань у Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях.

"Отже, вже до кінця поточного року можна буде дістатися сучасною європейською дорогою від Львова до Умані", - запевнив керівник "Укравтодору".

"Перший етап реалізації проекту GO Highway завершимо у 2020 році. В результаті отримаємо якісний проїзд європейською дорогою від Львова до Одеси", - сказав він.

"З 2020 року розпочнемо другий етап реконструкції і нового будівництва, в рамках якого заплановано будівництво першої концесійної дороги Краківець-Львів", - підсумував Новак.

Go Highway — проект транснаціонального транспортного коридору, в рамках якого планується з'єднати українські чорноморські порти Миколаїв та Одеса з польським Гданськом на Балтійському морі.

Економічна правда