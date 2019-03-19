Газовий скандал довкола Фаворова: "Нафтогаз" залучив незалежного аудитора

Андрій Фаворов Фото ЕП

НАК "Нафтогаз України" за рекомендацією Наглядової ради проводить розслідування операцій з продажу газу компанії ТОВ "ЕРУ Трейдинг" у 4 кварталі 2018 року.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав запит на розслідування через можливий конфлікт інтересів у діях Андрія Фаворова, якого нещодавно призначили керівником інтегрованого газового бізнесу Групи "Нафтогаз".

Додатково до стандартних внутрішніх процедур перевірки, "Нафтогаз" залучив незалежного аудитора-розслідувача.

"Нафтогаз" запровадив систему внутрішнього контролю, яка відповідає принципам корпоративного управління ОЕСР та нульової толерантності до корупції. Наглядова рада врахувала думку служби комплаєнсу та зробить остаточні висновки за результатами незалежного аудиторського розслідування", — сказав голова комітету наглядової ради з аудиту та ризиків Бруно Лескуа.

Операції, щодо яких виникли питання, відбулися у 4 кварталі 2018 року та стосувалися продажу газу "ЕРУ Трейдинг" за цінами начебто нижчими за ринкові.

До приходу в "Нафтогаз" наприкінці листопада 2018 року Андрій Фаворов був керуючим директором та партнером в "ЕРУ Трейдинг", одному з найбільших приватних газових трейдерів України.

Компанія повідомила, що проведене службою комплаєнсу "Нафтогазу" внутрішнє розслідування встановило, що Андрій Фаворов не мав конфлікту інтересів, оскільки він продав свою частку в "ЕРУ Трейдинг" до того, як обійняв посаду в "Нафтогазі".

Раніше "Еру Трейдинг" заявила, що придбання газу у "Нафтогаз Трейдінг" у період листопад-грудень 2018 року відбулися на загальних комерційних умовах, а тому твердження про купівлю "за заниженими цінами" не відповідають дійсності.

"Виокремлення Вітренком "Еру Трейдинг" з-поміж інших покупців (газу у "Нафтогаз Трейдинг"), на погляд компанії, мотивовано власним амбіційним та емоційним станом, пов’язаним із його переміщенням на посадах у групі "Нафтогаз", - додали в прес-службі.

У відповідь Вітренко пояснив свої "переміщення на посадах" у "Нафтогазі".

Економічна правда