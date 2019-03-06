"Еру Трейдинг" відреагувала на газовий скандал довкола Фаворова

Компанія "Еру Трейдинг" заявляє, що придбання газу у "Нафтогаз Трейдінг" у період листопад-грудень 2018 року відбулися на загальних комерційних умовах, а тому твердження про купівлю "за заниженими цінами" не відповідають дійсності.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

"Найближчими днями Товариство підготує пакет усіх документів, що стосуються зазначених транзакцій із групою "Нафтогаз", та направить звернення до відповідних органів із метою перевірки фактів на наявність корупційних ознак та конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

В ЕРУ також наголосили на відсутності будь-якого економічного та управлінського інтересу Андрія Фаворова у підприємствах групи.

"Договори з постачання газу АТ "Укртрансгаз", згадані в опублікованих матеріалах за підписом Юрія Вітренка, були укладені за процедурами публічних закупівель, які відбулися у вересні 2018 року, тобто задовго до моменту, коли Фаворов прийняв пропозицію долучитися до групи "Нафтогаз", - заявили в компанії.

"Виокремлення Вітренком "Еру Трейдинг" з-поміж інших покупців (газу у "Нафтогаз Трейдинг"), на погляд компанії, мотивовано власним амбіційним та емоційним станом, пов’язаним із його переміщенням на посадах у групі "Нафтогаз", - додали в прес-службі.

"Група компаній ЕРУ має надію, що "Нафтогаз" проведе власне детальне розслідування як всіх заявлених Вітренком даних, так і самого факту поширення конфіденційної інформації в пресі, що за оцінками компанії є грубим порушенням укладених угод і несе безпосередній негативний вплив на репутацію групи "Нафтогаз", - підсумували в ЕРУ.

Раніше повідомлялося, що головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підозрює нове керівництво компанії у продажу газу із газових сховищ за корупційною схемою.

Зокрема, Вітренко навів ряд аргументів, які, на його думку, підтверджують конфлікт інтересів новопризначеного керівника газового напряму НАК Андрія Фаворова.

Економічна правда