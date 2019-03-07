Газовий скандал: Вітренко пояснив свої "переміщення на посадах" у "Нафтогазі"

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що він ініціював зміну своїх повноважень, відмовившись відповідати за інтегрований газовий бізнес.

Про це він написав у Facebook у відповідь на заяву "ЕРУ Трейдинг" щодо матеріалів, опублікованих в ЗМІ про укладення між компаніями договорів на купівлю-продаж природного газу в четвертому кварталі 2018 року.

"Мене ніхто нікуди не "смещал", я сам ініціював зміну своїх повноважень, зокрема щоб я не відповідав за інтегрований газовий бізнес. За планом трансформації я і не очікував за нього відповідати, це мав робити Олег Прохоренко, голова Укргазвидобування", - пояснив Вітренко.

"Коли з цим планом виникли проблеми, я погодився займатися цим напрямком, але практично за місяць змінив своє рішення через відмінності у розумінні принципів трансформації. Це було моє власне рішення, яке я приймав якраз щоб не було внутрішніх конфліктів", - написав виконавчий директор "Нафтогазу".

Раніше повідомлялося, що головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підозрює нове керівництво компанії у продажу газу із газових сховищ за корупційною схемою.

Про це йшлося у службовій записці, яку оприлюднили ЗМІ.

Зокрема, Вітренко навів ряд аргументів, які, на його думку, підтверджують конфлікт інтересів новопризначеного керівника газового напряму НАК Андрія Фаворова.

Компанія "Еру Трейдинг" заявляє, що придбання газу у "Нафтогаз Трейдінг" у період листопад-грудень 2018 року відбулися на загальних комерційних умовах, а тому твердження про купівлю "за заниженими цінами" не відповідають дійсності.

"Виокремлення Вітренком "Еру Трейдинг" з-поміж інших покупців (газу у "Нафтогаз Трейдинг"), на погляд компанії, мотивовано власним амбіційним та емоційним станом, пов’язаним із його переміщенням на посадах у групі "Нафтогаз", - додали в прес-службі.

Економічна правда