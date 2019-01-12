ЗМІ дізналися про екрани і камери нових iPhone

Рендер нового iPhone

Восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Один із смартфонів стане прямим наступником бюджетного iPhone XR, випущеного в минулому році, продажі якого не виправдали очікування компанії.

Найдорожча версія iPhone буде обладнана трьома задніми камерами, дві інші моделі отримають по дві камери.

Відомо також, що два нових смартфони отримають OLED-екрани, а ще один - LCD-дисплей. За попередніми даними, Apple повністю відмовиться від LCD вже в 2020 році.

У більш дорогих дисплеїв з технологією органічних світлодіодів (OLED) контрастність вище, ніж у більш дешевих рідкокристалічних екранів.

Нові моделі iPhone ще знаходяться на стадії випробувань, після яких почнеться затвердження дизайну гаджетів. Це означає, що навіть керівництво Apple поки що не знає, як саме виглядатимуть нові айфони.

Про ймовірну потрійну камеру у так званого iPhone XI вже повідомлялося раніше - в ЗМІ з'явилися рендери нібито нового смартфона від Apple.

Компанія Apple поки що не коментує витоки.