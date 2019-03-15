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Погашення бондів "Укрзалізниці" обвалило гривню

П'ятниця, 15 березня 2019, 13:49
 

"Укрзалізниця" спровокувала обвал курсу гривні, купивши валюту для погашення єврооблігацій на 175 мільйонів доларів.

Про це пише Liga.net.

Гривня різко подешевшала вперше з середини лютого: долар на міжбанку наблизився до позначки 27 грн за долар, євро - знову дорожче 30 грн.

"Укрзалізниця" повинна була погасити бонди на 175 млн доларів до 15 березня. Саме держкомпанія була основним покупцем валюти 13 і 14 березня.

Щоб підтримати гривню, НБУ навіть довелося два дні поспіль виходити на міжбанк з найбільшими в цьому році продажами долара.

За даними учасників ринку, НБУ 13 березня продав 80 млн доларів, 14 березня - близько 30 млн доларів.

З початку року регулятор тричі виходив на ринок з продажем валюти на загальну суму 57,3 млн доларів - удвічі менше, ніж за два дні 13 та 14 березня.

"Цей кейс розкрив головну проблему українського валютного ринку: його обсяг настільки невеликий, що ситуацію в корені можуть змінити кілька великих операцій", - пише Liga.net.

Середні торги міжбанку зазвичай досягають 300-500 млн доларів за день, тому навіть 277 млн ​​доларів, які нерезиденти поступово вклали в гривневі ОВДП за з середини січня по березень, вистачило, щоб зміцнити гривню з 28,2 до 26,3 грн за долар.

"І якщо до кінця березня подібних потрясінь бути не повинно, вже в середині квітня гривню чекає нова перевірка - погашення короткострокових гривневих держоблігацій. Скупка ОВДП нерезидентами обвалила долар у січні", - прогнозує Liga.net.

На початку березня у Нацбанку повідомили, що сприятливі фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку і зміцнення гривні.

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Укрзалізниця облігації

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