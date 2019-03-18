Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,12 - 27,15 гривні;

Євро - 30,76 - 30,80 гривні;

Російський рубль - 0,4191 - 0,4199 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,91 - 27,22 гривні. Євро купують за 30,41 гривні, продають за 30,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,09 - 27,17 гривні, євро - 30,68 - 30,78 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 18 березня на рівні 27,01 гривні.

НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,71 гривні.

14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,06 гривні за долар.

Економічна правда