Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,12 - 27,15 гривні;
Євро - 30,76 - 30,80 гривні;
Російський рубль - 0,4191 - 0,4199 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,91 - 27,22 гривні. Євро купують за 30,41 гривні, продають за 30,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,09 - 27,17 гривні, євро - 30,68 - 30,78 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 18 березня на рівні 27,01 гривні.
НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,71 гривні.
14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,06 гривні за долар.
Економічна правда
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