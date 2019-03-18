Курс валют: гривня перевищила позначку 27 за долар
Понеділок, 18 березня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 18 березня на рівні 27,01 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,54 гривні (на 15 березня - 30,17 гривні).
Нагадуємо:
НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,71 гривні.
14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,06 гривні за долар.
Економічна правда
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