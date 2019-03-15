Гривня на міжбанку залишилася нижче позначки 27 за долар
П'ятниця, 15 березня 2019, 18:25
15 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,06 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,02 - 27,06 гривні;
Євро - 30,63 - 30,67 гривні;
Російський рубль - 0,4145 - 0,4153 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,72 гривні.
15 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,85 гривні за долар.
Економічна правда
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