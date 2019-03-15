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Гривня на міжбанку залишилася нижче позначки 27 за долар

П'ятниця, 15 березня 2019, 18:25
 

15 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,02 - 27,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,02 - 27,06 гривні;

Євро - 30,63 - 30,67 гривні;

Російський рубль - 0,4145 - 0,4153 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,72 гривні.

15 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,85 гривні за долар.

Економічна правда

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