Гривня стабілізувалася після різкого падіння
П'ятниця, 15 березня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,72 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 14 березня - також 30,18 гривні).
Нагадуємо:
14 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.
14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,92 гривні за долар.
Економічна правда
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