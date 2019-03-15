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Гривня стабілізувалася після різкого падіння

П'ятниця, 15 березня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,72 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 14 березня - також 30,18 гривні).

Нагадуємо:

14 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.

14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,92 гривні за долар.

Економічна правда

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