Україна з початку опалювального сезону використала лише половину запасів газу

З 7 листопада 2018 року по 16 березня 2019 року Україна знизила запаси в підземних сховищах газу на 47,2% - до 9,8 мільярда кубічних метрів.

Про це свідчать дані компанії "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

На 16 березня 2018 року запаси газу в ПСГ становили 8,671 млрд куб м, два роки тому - 8,152 млрд куб м, три роки тому - 9,292 млрд куб м, чотири роки тому - 7,838 млрд куб м.

У 2018 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 0,82 млрд куб м, тоді як в 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 млрд куб м.

В цілому протягом 2018 року найбільше місячний відбір зі сховищ був зафіксований в лютому (2,529 млрд куб м), а найбільша місячне закачування - в серпні (1,8 млрд куб м).

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб м.

Нагадуємо:

Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу.

Голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україназбільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".

За даними "Укртрансгазу", українські державні та приватні видобувні компанії у 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшили видобуток газу на 0,4% – до 20,9 мільярда кубометрів.

В той же час, прем'єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" в провалі програми нарощування видобутку газу.