Україна посідає друге місце в Європі за покладами газу

Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу.

Про це пише Cost.ua з посиланням на звіт BP Statistical review of world energy.

За оцінками аналітиків, Україна має 1,1 трлн кубометрів запасів газу. Норвегія очолює цей рейтинг з 1,78 трлн кубів. Третю сходинку посідають Нідерланди - 0,8 трлн кубометрів.

Як зазначається, за оцінками НАК "Нафтогаз України" та Міненерговугілля, обсяги "блакитного палива" в Україні становлять 0,6 трлн кубометрів.

При цьому "Нафтогаз" включає в розрахунки лише дані по своїм компаніям без урахування приватних видобувників.

Різниця в цифрах пояснюється різними методиками оцінки. Крім того, обсяги розвідувального буріння зростають і методологія оцінки запасів родовищ удосконалюється. Тому переоцінка запасів газу – постійний процес для всіх країн.

Наприклад, 1997 року вважалося, що в США є 4,5 трлн кубометрів газу, – наразі ця цифра становить 8,7 трлн. Запаси Ірану 22 роки тому оцінювали на рівні 22,7 трлн кубометрів, тепер – 33,2 трлн.

Нагадуємо:

Голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".

За даними "Укртрансгазу", українські державні та приватні видобувні компанії у 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшили видобуток газу на 0,4% – до 20,9 мільярда кубометрів.

В той же час, прем'єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив "Укргазвидобування" в провалі програми нарощування видобутку газу.