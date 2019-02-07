За рік Україна імпортувала на чверть менше газу
Протягом 2018 року в Україну було імпортовано 10,6 млрд кубометрів газу, що на 24,8% менше, ніж у 2017 році.
Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Згідно з оперативними даними, у 2018 році імпорт природного газу в Україну становив 10,6 млрд кубометрів, що на 3,5 млрд кубометрів, або на 24,8% менше, ніж у 2017 році.
Видобуток блакитного палива в країні за минулий рік збільшився на 0,5% - до 20,9 млрд кубометрів. У тому числі підприємства НАК "Нафтогаз України" видобули 16,5 млрд кубометрів газу.
Споживання газу в країні збільшилось за 2018 рік лише на 0,3% до 32,3 млрд кубометрів.
Втім, скоротився транзит газу: в минулому році його обсяги становили 86,776 млрд кубометрів, що на 7,1% менше, ніж у позаминулому.
Нагадаємо, нещодавно українська компанія вперше експортувала газ в Європу.
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