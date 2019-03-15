Гривня на міжбанку опустилася нижче 27 за долар

15 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,03 - 27,07 гривні;

Євро - 30,60 - 30,65 гривні;

Російський рубль - 0,4132 - 0,4140 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:09 котирування гривні до долара становили 26,76 - 27,11 гривні. Євро купують за 30,18 гривні, продають за 30,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,01 - 27,30 гривні, євро - 30,49 - 30,72 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 15 березня на рівні 26,72 гривні.

14 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.

14 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,92 гривні за долар.

Економічна правда