Нацбанк пояснив, завдяки чому гривня стрімко зросла

Від початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4% до 26,48 гривень за долар США, лише з початку березня – на 1,4%.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Після незначного послаблення гривні на початку 2019 року ситуація на валютному ринку змінилася на протилежну під впливом наступних чинників:

сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільні надходження експортної виручки;

наближення строків сплати річних податків до державного бюджету, що стимулює бізнес активніше продавати іноземну валюту;

слабке зростання імпорту товарів і низькі обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон;

чистий продаж валюти населенням.

Зазначені фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку, підкреслюється у повідомленні.

Поточна сприятлива ситуація на валютному ринку дає можливість Національному банку поповнювати міжнародні резерви без впливу на напрямок руху курсу гривні. Від початку року станом на 7 березня чиста купівля валюти Національним банком становить близько 700 млн дол. США, із них більше 200 млн дол. США – за перший тиждень березня.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3%з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.