Найбільші компанії виплатили на 10% більше податку на прибуток

Великими платниками за підсумками 2018 року задекларовано 77,4 мільярда гривень податку на прибуток, що на 6,7 мільярда або на 9,5% більше від фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби.

Зазначається, що великі платники податків забезпечили понад 63,8% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні.

При цьому великими платниками за результатами четвертого кварталу 2018 року до сплати задекларовано 21 млрд грн податку на прибуток, що на 2,5 млрд грн, або на 13,2% більше нарахувань третього кварталу минулого року.

В цілому за підсумками деклараційної кампанії обсяги доходів великих платників податків становили 5,39 трлн грн, що на 714,6 млрд грн або на 15,3% перевищує доходи за 2017 рік.

При цьому доходи великих платників становлять майже 57% від обсягів доходів по Україні в цілому.

Нагадуємо:

У Світовому банку заявили, що заміна в Україні податку на прибуток податком на виведений капітал вигідна дуже обмеженому колу впливових осіб.

МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.

Міністерство фінансів розробляє модель введення податку на виведений капітал для компаній з оборотом не більше 200 мільйонів гривень.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Податок на виведений капітал: що міняє закон Порошенка

Економічна правда