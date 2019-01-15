Киянка сплатила рекордний податок на доходи фізичних осіб

У 2018 році громадяни України задекларували 73,1 мільярда гривень доходу, отриманого у 2017 році, що на 9,9 мільярда, або на 16% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"За результатами кампанії декларування у 2018 році громадянами і особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подано більше ніж 622 тис. декларацій, що майже на рівні попереднього року (у 2017 році – майже 636 тис. декларацій). Разом з тим кількість платників, якими задекларовано прибуток від операцій з інвестиційними активами, зросла на 20%, а кількість платників, які отримали доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна, – на 23%", - йдеться в повідомленні.

Самостійно визначені податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб до сплати до бюджету в сумі 2,3 млрд грн, що на 468,5 млн грн, або на 24% більше, ніж у попередньому році. Сума військового збору до сплати становить 302,7 млн грн, що на 31,8 млн грн, або на 12 відсотків більше, ніж у попередньому році.

Рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено та сплачено до бюджету мешканкою м. Києва, розмір яких перевищує 120 млн грн.

Окрім цього, трьома мешканцями м. Києва та Київської області задекларовано та сплачено до бюджету податкові зобов’язання в розмірі від 50 млн грн до 100 млн грн, а 10 мешканцями м. Києва та Запорізької області сплачено до бюджету - від 10 млн грн до 50 млн грн.

Кількість громадян, які протягом 2018 року задекларували право на податкову знижку, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 4 відсотки і становить більш як 143 тис. осіб.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків у сумі – 265,7 млн грн, що на 51,4 млн грн, або на 24 відс. більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Економічна правда