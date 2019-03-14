Поставки Boeing 737 MAX призупинені після катастрофи в Ефіопії

Поставки лайнерів 737 MAX компанії Boeing виявилися фактично заморожені в середу, незважаючи на продовження виробництва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Призупинення поставок сталося після того, як США приєдналися до інших країн, які припинили польоти літаків цього сімейства із міркувань безпеки.

"Рішення про припинення польотів 737 MAX у більшості країн світу було прийнято після катастрофи пасажирського Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines у неділю, в результаті якої загинули всі 157 осіб, які знаходилися на борту. Це друга за п'ять місяців катастрофа за участю даної моделі літака", — йдеться у повідомленні.

Авіакомпанії, експерти в галузі авіапромисловості та фахівці з фінансових операцій сказали, що, хоча заборона на польоти теоретично не стане перешкодою для ряду поставок всередині країни, більшість авіакомпаній будуть уникати покупки лайнерів, експлуатація яких заборонена.

"Хто буде замовляти літак, який не можна використовувати?", — розповів на умовах анонімності фахівець із фінансових операцій в авіаційній галузі.

Boeing виробляє 52 літака в місяць. На новітнє покоління, лайнери MAX, припадає левова частка виробництва, хоча компанія відмовилась назвати конкретну цифру.

Очікується, що Boeing продовжить виробництво літаків сімейства 737 на заводі в околицях Сіетла. Компанія також планувала знову наростити виробництво у червні.

За підрахунками аналітиків, через цю заборону Boeing буде щомісяця втрачати від 1,8 млрд дол до 2,5 млрд дол у зв’язку з затримкою виручки.

"Однак ці збитки можуть бути відшкодовані, як тільки заборона буде знята, і літаки будуть поставлені", — зазначили у виданні.

Boeing у січні прогнозувала, що отримає виручку в 2019 році в діапазоні від 109,5 млрд дол до 111,5 млрд дол.

На питання про те, як глобальна припинення польотів 737 MAX вплине на поставки, представник Boeing відповів: "Ми продовжуємо оцінювати (ситуацію — ред.)".

Основні клієнти Boeing в США — Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc і United Airlines — відмовилися від коментарів. До сих пір вони висловлювали впевненість у безпеці MAX.

Нагадаємо:

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Великобританія, а пізніше —Німеччина, Франції, Ірландія та ще низка європейських країн, а також Канада.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

США відмовились зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.