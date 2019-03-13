США відмовились зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max
Американське урядове агентство FAA, яке регулює рух повітряного транспорту, заявило про відсутність підстав зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max після катастрофи літака цієї моделі в Ефіопії.
Про це йдеться у заяві агентства, опублікованій у Twitter.
"Федеральне агентство повітряного транспорту продовжує докладно вивчати всі доступні дані та характеристики безпеки агрегатів, отриманих від операторів і пілотів Boeing 737 Max.
На даний момент наші дослідження не виявили системних проблем у роботі, що не дає підстав для відсторонення літаків від польотів",- підкреслили у FAA.
Зазначається, що інші контрольні установи цивільної авіації також не надали інформації, яка могла б виправдати такі обмеження.
"У тому випадку, якщо наш аналіз даних катастрофи авіарейсу 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines виявить будь-які проблеми для польотної придатності літака, FAA застосує негайних відповідних кроків", - йдеться у заяві.
Нагадаємо:
12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.
Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Велика Британія, а пізніше Німмеччина, Франції, Ірлнадії і ще низка європейських країн.
Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.
Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули.
Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.
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