В уряді вперше прокоментували нове підвищення ціни на газ

Ціна на газ для населення має зрости з 1 травня 2019 року ще на 20% відповідно до постанови Кабміну.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів.

"Для формування ціни на газ є постанова Кабінету міністрів. Ця постанова понижує ціну відповідно до розрахунку по формулі. З 1 листопада 2018 року [діє коефіцієнт] 60% від загальної ціни, яка є по формулі. Ця формула передбачає з 1 травня підвищення до 80% від загальної ціни на газ формального розрахунку", - сказав Рева.

"Це в тому випадку, якщо ця формула буде діяти й далі", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що застосування формули й відповідне підвищення ціни на газ з 1 травня буде залежати "від багатьох факторів" – ситуації в країні та економічного зростання.

Нагадуємо:

З 1 листопада 2018 року кінцева ціна на газ для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубометрів.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з розрахунками ЕП, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Раніше ціна газу для поставок населенню і ТКЕ становила 4942 гривні за тисячу кубів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів - 6958 гривні за тисячу кубів.

Більш детально про оновлену формулу, за якою розраховується ціна на газ для населення, читайте за посиланням.

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