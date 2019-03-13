Гривня знизилась на 5 копійок
Середа, 13 березня 2019, 08:44
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара майже на 5 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 26,35 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,72 гривні (на 12 березня - 29,58 гривні).
Нагадуємо:
12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31-26,34 гривні за долар.
12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,53-26,56 гривні за долар.
Із початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4%.
Економічна правда
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