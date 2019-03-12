Гривня впевнено зміцнюється
Вівторок, 12 березня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 березня на рівні 26,31 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,58 гривні (на 11 березня - 29,74 гривні).
Нагадуємо:
11 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 - 26,29 гривні за долар.
11 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,36 гривні за долар.
З початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4%.
Економічна правда
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