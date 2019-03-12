Гривня впевнено зміцнюється

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 березня на рівні 26,31 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,58 гривні (на 11 березня - 29,74 гривні).

Нагадуємо:

11 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 - 26,29 гривні за долар.

11 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,36 гривні за долар.

З початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4%.

Економічна правда