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Гривня на міжбанку стрімко впала

Вівторок, 12 березня 2019, 18:10
 

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,53 - 26,56 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,53 - 26,56 гривні;

Євро - 29,90 - 29,93 гривні;

Російський рубль - 0,4036 - 0,4042 гривні.

Нагадуємо:

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,34 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 березня на рівні 26,31 гривні.

Економічна правда

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