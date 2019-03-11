Бізнес не відчуває змін на митниці – дослідження

Показник Митного індексу залишився на рівні попереднього періоду та склав 2,92 бали за 5-ти бальною шкалою у другій половині 2018 року.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація із посиланням на EBA_Customs_Index_2018.

За підсумками опитування, 35,6% митних експертів вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні. Що стосується якості митних послуг, думки розділились: 42,6% опитаних задоволені якістю послуг і професіоналізмом працівників митниці, а 40,2% — незадоволені.

На що частіше скаржився бізнес

Серед основних проблем, із якими стикались представники бізнесу під час проходження митного контролю в другій половині 2018 року:

недосконала система фітосанітарного, радіологічного контролю — особливо, обтяжливий контроль товарів у дерев’яній тарі;

затягування процесу митного оформлення;

необґрунтовані запити на надання додаткових документів.

Оцінка роботи системи "Єдине вікно"

Із лютого 2018 року при імпорті товарів стало обов’язковим застосування системи "Єдиного вікна".

Опитування показало, що 54,1% експертів задоволені роботою цієї системи. Вони відмітили спрощення та прискорення проходження митних формальностей. У попередньому періоді таких було 37,7%.

Водночас лишається 16% незадоволених, тож усунення недоліків та налагодження більш ефективної роботи системи лишається актуальним питанням.

"Результати опитування демонструють точкове покращення настроїв спеціалістів, що взаємодіють з митними органами. Однак очікування бізнесу від реформ випереджають швидкість їх упровадження, а цього недостатньо, щоб говорити про комплексне покращення ситуації", — коментує підсумки індексу виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Для прикладу вона згадала затримки під час проходження митних процедур до понад чотирьох годин, що, з її слів, є "неприпустимим, адже ставить під загрозу довгострокове планування економічної діяльності компаній".

Опитування проводилось у січні-лютому 2019 року, у ньому взяли участь 90 митних експертів із компаній-членів асоціації.

Митний індекс проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року. Дослідження складається з трьох тематичних блоків: корупція, якість митних послуг, робота "Єдиного вікна". Індекс вимірюється двічі на рік. Позначка три вважається нейтральною. Максимальна оцінка — п'ять балів.

Нагадаємо:

На початку березня 2019 року Кабмін розділив ДФС на дві структури — податкову та митну служби.

Реформування митниці передбачає виділення цієї служби як окремої установи зі складу ДФС. Паралельно з цим всі центральні та регіональні підрозділи реорганізують у рамках нової структури до кінця квітня 2019 року.

Раніше бізнес оцінив роботу митниць. Так, переважна більшість (80%) опитаних бізнесменів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, вважає, що на українській митниці потрібні зміни.