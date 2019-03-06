Бізнес оцінив роботу митниць: потрібні глобальні зміни

Переважна більшість (80%) опитаних бізнесменів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, вважає, що на українській митниці потрібні зміни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного експертами Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

"Абсолютна більшість підприємств чекає на зміни. Опитування свідчить про потребу реформування митних органів у відповідності до зобов’язань України в Угоді про асоціацію з ЄС", – зазначила виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Водночас відмічається, що оцінка бізнесом ефективності роботи митниці покращується вже другий рік поспіль. Так, бізнес почав краще оцінювати роботу митниць у 13 регіонах, гірше — у 5, ситуація залишилась без змін — у 7.

"Найкраще митницю оцінили підприємства Херсонської, Кіровоградської та Донецької областей. Внизу рейтингу – Закарпатська, Хмельницька та Дніпропетровська області. Кіровоградська митниця втрималася в трійці найкращих другий рік поспіль, а Дніпропетровська – в трійці найгірших митниць за оцінками підприємств", — розповіли експерти.

На що найчастіше скаржаться бізнесмени

Не дивлячись на певні позитивні зміни, українські експортери та імпортери все ще скаржаться на недосконале митне законодавство (46% опитаних), брак прозорості (25%), корупцію (24%) та свідоме завищення митної вартості товарів (23%).

Не відчули жодних проблем у роботі з митницею 21% опитаних. Це найвищий показник за останні 4 роки, підкреслили експерти.

Загалом, кількість експортерів та імпортерів, які стикалися з перешкодами у 2018 році, дещо збільшилась у порівнянні з 2017 роком. Якщо імпортери пов’язують свої проблеми із складним митним законодавством та непрозорим визначенням митної вартості товарів, то експортери вказують на погану транспортну інфраструктуру, непередбачуваність торговельної політики та бюрократію.

"Акценти майже не змінилися за рік, за винятком валютного регулювання, яке стало значно сприятливішим, на думку імпортерів", — йдеться у звіті.

У 2018 році імпортерів вперше запитали про "сірий імпорт" і роботу Офісу з просування експорту.

Що стосується "сірого імпорту", половина опитаних не змогли оцінити його частку на власному ринку. 21% респондентів вважають, що ця частка складає 10%. Лише 14% імпортерів назвали "сірий імпорт" перешкодою своїй діяльності. При цьому "закон про 24 години", спрямований на його обмеження, найчастіше підтримують мікропідприємства – 39% опитаних.

Що стосується Офісу з просування експорту – урядової установи, яка надає послуги експортерам і просуває українські товари та послуги за кордоном, то відзначається особливо низька поінформованість про його роботу ,особливо серед найменших підприємств, — лише 28% експортерів знають про існування. Ті ж, які знають про Офіс, оцінили його діяльність у середньому на 3,3 бали за шкалою від "1" до "5".

Опитування проводилося Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в жовтні-грудні 2018 року. У ньому взяли участь 1018 підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Опитування проводилося в рамках проекту "Діалог зі сприяння торгівлі" за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження".

Повний звіт опитування: http://bit.ly/customs4

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін розділив Державну фіскальну службу на Державну податкову та Державну митну служби. Тепер це буде два окремих центральних органи виконавчої влади. Передбачається, що Державна податкова служба буде реалізовувати податкову політику. Державна митна служба в свою чергу буде відповідати за дотримання митного законодавства.

Економічна правда