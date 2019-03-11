В РНБО Гладковський відповідав за співпрацю з НАТО та координацію ОПК

Звільнений зі скандалом перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський відповідав за координацію військово-технічної і військово-промислової політики, функціонування оборонно-промислового комплексу, а також участь у Спільній робочій групі Україна — НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, із посиланням на лист апарату РНБО.

"Зважаючи, що Олег Гладковський від 2015 року брав участь у визначені розвитку ОПК, а його корпорація "Богдан Моторс" стала основним постачальником авто в рамках державного оборонного замовлення — це може свідчити про триваючий конфлікт інтересів повноважень та приватного інтересу, який роками не помічали в РНБО", — підсумував Гліб Канєвський.

Серед інших повноважень Гладковського були: участь у здійсненні заходів із контролю за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади рішень РНБО, введених у дію указами президента; керівництво роботою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю; участь у міжнародному співробітництві з питань функціонування оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенко є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

У виправдання Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії.

4 березня журналісти оприлюднили ще одну серію розслідування. У ній стверджувалося, що Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" із розкрадання в оборонному комплексі у розмірі 30 тисяч доларів.

За даними фактами НАБУ розпочало власне розслідування. У будинках Гладковських були проведені обшуки.

Під час скандалу стало відомо, що "Богдан Моторс" Гладковського отримав на початку цього року 510 млн гривень на виконання таємних угод із Міноборони у рамках державного оборонного замовлення на постачання автотранспорту.

Нагадаємо, що раніше син колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський заявив, що, на його думку, за розслідуванням проти нього і його батька стоїть олігарх Ігор Коломойський.