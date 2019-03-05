Син Гладковського каже, що за розслідуванням журналістів стоїть Коломойський

Син колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський вважає, що за розслідуванням проти нього і його батька стоїть олігарх Ігор Коломоський.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий", який належить оточенню президента Петра Порошенка.

"Вкид цієї скомпільованої інформації має повністю політичний характер", - сказав він, додавши що в цьому зацікавлені опозиційні політики і олігархи, зокрема Коломойський.

"Всі знають, що пан Коломойський серйозний спонсор і Зеленського і Тимошенко, який абсолютно зацікавлений в цьому і є творцем цієї історії", - сказав Гладковський.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-старший закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у розслідуванні дані та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень.

В "Укроборонпромі" заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування про корупційні схеми за участі оточення президента України і звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим концерн відсторонивдиректорів двох своїх підприємств у зв’язку з розслідуванням про розкрадання.

У свою чергу в НАБУ заявили, що вже займалися деякими фактами корупції в оборонній сфері, які викладено у розслідуванні ЗМІ.

27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандоюз Російської Федерації.

Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".

4 березня Порошенко звільнивГладковського з РНБО.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенко є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

Син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський відповів на розслідування журналістів про розкрадання в Укроборонпромі та пообіцяв розказати, хто надіслав журналістам інформацію.

Українська правда