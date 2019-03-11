Нацбанк зміцнив курс гривні на 11 копійок
Понеділок, 11 березня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 11 березня на рівні 26,39 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,74 гривні (на 7 березня - 29,93 гривні).
Нагадуємо:
7 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.
Від початку року станом на 7 березня офіційний курс гривні зміцнився на 4,4%, з початку березня – на 1,4%.
Економічна правда
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