Гривня на міжбанку стрімко зросла

Як самостійно купити і розмитнити "євробляху". Журналістський експеримент Пільговий період розмитнення авто завершився, але купити автомобіль в ЄС і розмитнити його — все одно дешевше, ніж придбати такий же в Україні. Як це зробити, щоб не переплачувати посередникам і не потрапити у халепу — ЕП знає з власного досвіду.

За крок до катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що далі Скільки дитсадків і шкіл потрібно Києву і чому їх не вистачає? Скільки буде коштувати їх будівництво і хто повинен цим займатися? Чому переповнені класи і групи погано впливають на дітей, і хто за це відповість? (рос)