Гривня на міжбанку стрімко зросла
Четвер, 7 березня 2019, 17:30
7 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,36 - 26,38 гривні;
Євро - 29,60 - 29,62 гривні;
Російський рубль - 0,3988 - 0,3993 гривні.
Нагадуємо:
7 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,39 - 26,42 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.
Економічна правда
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