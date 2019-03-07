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Гривня на міжбанку стрімко зросла

Четвер, 7 березня 2019, 17:30
 

7 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,36 - 26,38 гривні;

Євро - 29,60 - 29,62 гривні;

Російський рубль - 0,3988 - 0,3993 гривні.

Нагадуємо:

7 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,39 - 26,42 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.

Економічна правда

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