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Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на "комуналку" — Мінсоц

П'ятниця, 28 грудня 2018, 11:45
 

Доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

Про це заявив генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко в інтерв’ю Економічній правді.

"Якщо ми порівняємо динаміку зростання доходів з динамікою зростання витрат на оплату комунальних послуг, то доходи населення в середньому зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг. Тобто, потреба громадян в отриманні субсидій буде зменшуватися", - повідомив чиновник.

"Тарифи — не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки. Cьогодні ми спостерігаємо достатньо активну динаміку збільшення доходів населення", - заявив Музиченко.

"Другий фактор — це перегляд правил надання житлових субсидій з травня 2018 року. Третій фактор — це, звичайно, підвищення ціни на газ, яке у нас відбулося. Ці три фактори зараз відіграють основну роль при реалізації права на субсидії в поточному опалювальному періоді", - сказав представник Міністерства соціальної політики.

За його словами, щотижня близько 120-150 тисяч домогосподарств звертаються за оформленням субсидії.

"Громадяни почали отримувати перші платіжки з новими тарифами на газ, водопостачання, утримання житла, а тепер вони визначаються щодо потреби в отриманні житлових субсидій", - повідомив Музиченко.

Він додав, що чисельність одержувачів субсидій зменшується в тому числі завдяки тому, що програма надання субсидій стала більш адресною.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Субсидія 2019: все про монетизацію, нові правила виплат і як будуть рахувати доходи

Економічна правда

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