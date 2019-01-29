Реальна зарплата в Україні зросла майже на 10% за рік

Реальна заробітна плата в Україні в грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року зросла на 9,7%.

Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в грудні 2018 року в річному вимірі збільшилася на 20,5%.

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року спостерігалося в Київській (на 27,8%), Полтавській (на 27,6%) і Запорізькій (на 25,6%) областях та місті Київ (на 17,9%).

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві (16546 грн), найнижчий - у Чернігівській області (8005 грн).

У грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року заробітна плата найбільше зросла в будівництві (на 28,6%), сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 27,8%) і промисловості (на 24%).

Нагадуємо:

Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.

Економічна правда