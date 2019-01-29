Реальна зарплата в Україні зросла майже на 10% за рік
Реальна заробітна плата в Україні в грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року зросла на 9,7%.
Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в грудні 2018 року в річному вимірі збільшилася на 20,5%.
Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року спостерігалося в Київській (на 27,8%), Полтавській (на 27,6%) і Запорізькій (на 25,6%) областях та місті Київ (на 17,9%).
Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві (16546 грн), найнижчий - у Чернігівській області (8005 грн).
У грудні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року заробітна плата найбільше зросла в будівництві (на 28,6%), сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 27,8%) і промисловості (на 24%).
Нагадуємо:
Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг.
Економічна правда
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