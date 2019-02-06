Офіційний курс: гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Середа, 6 лютого 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,09 гривні (на 5 лютого - 31,28 гривні).
Нагадуємо:
5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.
5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,15 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 5 лютого на рівні 27,42 гривні.
Економічна правда
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