Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,19 - 27,22 гривні;

Євро - 31,05 - 31,08 гривні;

Російський рубль - 0,4150 - 0,4156 гривні.

На готівковому ринку станом на 12:04 котирування гривні до долара становили 27,16 - 27,44 гривні. Євро купують за 31,00 гривні, продають за 31,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,32 гривні, євро - 31,22 - 31,35 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 5 лютого на рівні 27,42 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,36 - 27,38 гривні за долар.

Економічна правда