Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку
5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,19 - 27,22 гривні;
Євро - 31,05 - 31,08 гривні;
Російський рубль - 0,4150 - 0,4156 гривні.
На готівковому ринку станом на 12:04 котирування гривні до долара становили 27,16 - 27,44 гривні. Євро купують за 31,00 гривні, продають за 31,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,32 гривні, євро - 31,22 - 31,35 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 5 лютого на рівні 27,42 гривні.
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,36 - 27,38 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua