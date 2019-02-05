В НБУ пояснили, чому так стрімко зміцнюється гривня

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні стабільними надходженнями експортної виручки і приходом нерезидентів в ОВДП.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у прес-службі регулятора.

Нацбанк пояснює нетипову для цього періоду року підвищену пропозицію дозріванням українського валютного ринку, через що валютним спекулянтам стало важче розхитувати настрої.

"Сезонність курсових коливань, як явище в Україні, поступово зникає: населення і бізнес звикли до гнучкого курсоутворення, і не панікують через помірні коливання нацвалюти", - повідомили у прес-службі центробанку.

Стосовно ж перевищення пропозиції валюти над попитом, що спостерігається наразі, у НБУ повідомили, що воно зумовлено стабільними експортними надходженнями, і активізацією іноземних інвесторів, які досить активно інвестують в українські державні цінні папери.

"Інвесторів не відлякують вибори, з початку року вкладення нерезидентів в ОВДП збільшилися на більш ніж 6 млрд гривень", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, зміцнення гривні, що спостерігається з початком виборчої кампанії, окрім періоду новорічних свят, продовжилося у вівторок.

Так, курс нацвалюти на міжбанківському валютному ринку у вівторок зріс до 27,12 гривні за долар з 27,36 гривні за долар у попередній робочий день.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 5 лютого на рівні 27,42 гривні.