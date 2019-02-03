Новини вихідних: про співпрацю з МВФ, ремонт доріг та Азовську кризу

Про що всі говорили на вихідних?

Про ЗВТ з Туреччиною. Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Про митний експеримент. Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в Україні, не дав жодного ефекту в 2018 році.

Про ремонт доріг. Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.

Про співпрацю з МВФ. Україна виплатила Міжнародному валютному фонду перший платіж у розмірі 88,5 млн доларів.

Про блокаду Азовського моря. Морській галузі України загалом завдано збитків в обсягу близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі наприкінці минулого року.

Про розкрадання зерна. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання майна посадовими особами "Агроінвестгруп" та проведе зустріч із зерновими трейдерами, які постраждали від дій посадових осіб компанії.