Україна і Туреччина почнуть консультації щодо зони вільної торгівлі

Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говорили про нашу майбутню угоду про ЗВТ. Вже найближчим часом відбудуться політичні консультації. 4 млрд доларів товарообігу дуже далекі від нашого потенціалу", - сказав він на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю.

За словами глави МЗС, також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення.

"Все більше українців працює в Туреччині, все більше турецьких громадян працює в Україні. У нас найближчим часом пройдуть експертні консультації та нам потрібна ця угода", - пояснив він.

Як повідомлялося, товарообіг між Україною і Туреччиною щороку зростає на 20%.