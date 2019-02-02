Експеримент з ремонтом доріг за гроші митниць себе вичерпав - міністр

Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в Україні, не дав жодного ефекту в 2018 році.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"У минулому році експеримент спрацював погано. Він ще діє. Але вважаю, що проводити його було правильно в ситуації 2015-2016 років, він непогано спрацював і в 2017 році, коли не було ще Дорожнього фонду та стабільного фінансування", - повідомив Омелян.

Він наголосив на важливості збереження в цьому році Дорожнього фонду як ключового інструменту фінансування ремонту і будівництва доріг.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, який запрацював в Україні з 2018 року.

Згідно з прогнозами Міністерства фінансів, надходження коштів в Дорожній фонд передбачаються в 2019 році на рівні 51 млрд гривень, у 2020-2022 роках - близько 70 млрд гривень щорічно.

Розподіл коштів Дорожнього фонду виглядає так: 60% іде на фінансування доріг державного значення, 35% - на дороги місцевого значення і 5% - на безпеку руху.

У 2016 році українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів направили на будівництво доріг в своїх областях 2,2 млрд гривень, а за 8 місяців 2017 року митниці перерахували на ці цілі 8,14 млрд гривень.

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