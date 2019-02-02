Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав вартість проведення капітального ремонту та будівництва автомобільних доріг країни в минулому році.

Про це Омелян повідомив у інтерв'ю УНІАН.

За його словами, вартість середнього ремонту становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометр, а капітальне будівництво з нуля дороги першої категорії - 1,5-2 млн євро.

"Це - найдешевша ціна у Європі, найближче за цінами до нас Болгарія, вона будує автобани від 3 млн євро", - повідомив міністр.

Він також зазначив, що в даний час на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.

"Ми стежимо за тим, щоб ринок розвивався, і якщо в 2014 році у нас було півтори компанії, які здатні хоч щось зробити якісно, то зараз маємо близько 40 компаній, з яких дійсно топ-10 готові робити дороги будь-якої складності", - наголосив голова відомства.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, який заробив в Україні з 2018 року.

Згідно з прогнозами Міністерства фінансів, надходження коштів в Дорожній фонд передбачаються в 2019 році на рівні 51 млрд гривень, у 2020-2022 роках - близько 70 млрд гривень щорічно.

Розподіл коштів Дорожнього фонду виглядає так: 60% іде на фінансування доріг державного значення, 35% - на дороги місцевого значення і 5% - на безпеку руху.

У 2016 році українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів направили на будівництво доріг в своїх областях 2,2 млрд гривень, а за 8 місяців 2017 року митниці перерахували на ці цілі 8,14 млрд гривень.

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