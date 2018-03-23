У Борисполі може з'явитися окремий термінал для лоукостів

Міжнародний аеропорт Бориспіль готовий обслуговувати Ryanair в нині законсервованому терміналі "F", як тільки той забезпечить виконання 15 рейсів з аеропорту на добу.

Про це повідомив керівник аеропорту Павло Рябікін на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair в Україну, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як тільки їх частоти складуть 15 вильотів в день, ми відкриємо цей термінал", - сказав він.

За його словами, поки планується обслуговування рейсів авіаперевізника в основному терміналі "D".

Рік тому Рябікін вже заявляв, що "Бориспіль", найбільший аеропорт країни, може розконсервувати термінал "F" за наявності необхідної кількості рейсів лоу-кост авіакомпаній в аеропорт.

"Одним з KPI мого контракту є відновлення діяльності терміналу "F" і "B". Нами вже підготовлений план розконсервування терміналу "F" для обслуговування лоу-кост-перевізників. Як тільки зрозуміємо, що є 15 рейсів лоу-кост-компаній в день, відкриємо для них термінал "F", інакше це буде збитковий термінал. Ймовірно, його відкриття відбудеться до літньої навігації 2018 року, але для цього рейси повинні бути забезпечені ", - констатував він.

Нагадаємо, гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, а також гендиректор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська і виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі підписали контракти на співпрацю.

Економічна правда