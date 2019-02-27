Авіакомпаніям хочуть знизити плату за обслуговування в "Борисполі"

Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, який передбачає скорочення частки витрат авіакомпаній за послуги з аеронавігаційного обслуговування в аеропорту "Бориспіль" в середньому на 15-20%.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті міністерства.

Проектом наказу пропонується встановити нові одиничні ставки плати за АНО повітряних суден у повітряному просторі України, зокрема встановити різні ставки плати за послуги АНО на підходах і в районі аеродрому окремо для міжнародного аеропорту "Бориспіль" і для всіх інших сертифікованих аеропортів країни.

Так, одиничну ставку за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому пропонують встановити на рівні 210 євро для Борисполя і 411 євро для всіх інших аеропортів.

При цьому ставка плати за послуги з АНО на маршруті встановлюється в розмірі 51,1 євро замість діючої 45,56 євро.

У міністерстві вважають, що зміни створять сприятливі умови для розвитку авіаперевезень, приваблять нові авіакомпанії, що призведе до зниження вартості квитків.

Крім того, авіакомпанії скоротять свої витрати на послуги з АНО на підході та в районі аеродрому аеропорту Бориспіль в середньому на 15-20% - приблизно на 200 євро за один рейс.

"Зменшення розміру ставки плати за АНО на підході і в районі аеропорту Бориспіль компенсується за рахунок збільшення розміру плати за АНО на маршруті та зростання обсягів руху повітряних суден у повітряному просторі України як результату прийняття даного регуляторного акту", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Планується, що прийняття нових формул розрахунку АНО призведе до збільшення суми платежів до державного та місцевих бюджетів на суму понад 120 млн гривень в 2019 році в порівнянні з очікуваним показником 2018 року.

Економічна правда