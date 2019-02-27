У Франції закінчують будівництво тестової ділянки Hyperloop

Компанія Hyperloop Transportation Technologies закінчує будівництво повномасштабного тестового треку для вакуумного потягу в французькій Тулузі.

Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook.

Повідомляється, що проект у "аерокосмічній долині" знаходиться на завершальній стадії будівництва. Його буде завершено найближчими тижнями.

Нагадуємо:

У місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Міністерство інфраструктури та компанія Hyperloop Transportation Technologiesдомовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування.

За результатами науково-технологічного дослідження НАН України погодила впровадження технології "транспорту п’ятого покоління" в Україні.

Експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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Економічна правда